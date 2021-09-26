اجواء معتدلة في المرتفعات وحارة نسبياً بباقي المناطق اليوم وغدًا

يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، تكون الأجواء مائلة للبرودة ليلًا، فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في مناطق السهول والبادية، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد بعض الغيوم المتوسطة في جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

وتستمر الأجواء معتدلة الحرارة يوم غدٍ الإثنين، في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتكون الأجواء الأربعاء، معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 17، وفي مرتفعات الشراة 28 – 12، وفي مناطق البادية 34 – 18، وفي مناطق السهول 31 – 20، وفي الاغوار الشمالية 37 – 24، وفي الأغوار الجنوبية 39 – 27، وفي البحر الميت 38 – 27، وفي خليج العقبة 38 – 27 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة