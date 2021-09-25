“التعليم العالي” تطلق خارطة طريق العودة للجامعات الرسمية والخاصة لجميع الدرجات العلمية والمستويات الدراسية/ رابط

استشهاد 4 مواطنين في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال فجر اليوم الاحد خلال حملة مداهمات ضد نشطاء "حماس" بالضفة
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