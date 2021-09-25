نجل موشيه شاريت يعلن ان اسرائيل ولدت بالخطيئة ومستقبلها أسود

وصف يعقوب شاريت نجل أول وزير خارجية لاسرائيل، موشيه شاريت، إن “الدولة اليهودية ولدت بالخطيئة ومستقبلها أسود”.

وأضاف شاريت، الذي خدم سابقاً في جهاز “الشاباك”، في حديث مع صحيفة “هآرتس” العبرية أنه “أصبح مناهضا للصهيونية ويشجع اليهود على مغادرة البلاد”، حسب وصفه.

وقال: “من المستحيل اعتبار مغادرة إسرائيل لعنة، يكاد لا يوجد إسرائيليون ليس لديهم أقارب في الخارج، أنا سعيد لأن لدي حفيدات وأبناء أحفاد في نيويورك، لا أخجل من قول ذلك. يعيش أكثر من مليون إسرائيلي في الخارج، وبمرور الأجيال يتبخر الالتزام الأيديولوجي الصهيوني”.

وجدد تأكيده على أن “إسرائيل لديها مشاكل وجودية”، وقال إنه “في اللحظة التي دعت فيها الصهيونية اليهود للهجرة إلى فلسطين، من أجل إقامة وطن واحد للشعب اليهودي، دولة ذات سيادة نشب الصراع”.

وفي معرض انتقاده للصهيونية، قال: “إنها تعني القدوم إلى مكان يوجد فيه أناس أفراد من شعب آخر مختلف تماما، ينتمون لـدين آخر… هل رأيت في أي مكان في العالم توافق فيها الأغلبية على الاستسلام لـغزو أجنبي؟”.

واعتبر أن “تحول الأغلبية العربية إلى أقلية والأقلية اليهودية إلى أغلبية أمرا غير أخلاقي”.

وكان شاريت أصدر، في عام 1988، كتاباً تحت عنوان “دولة إسرائيل زائلة”، وعلى الغلاف يظهر إشعار وفاة بالعبرية.