استشهاد 4 مواطنين في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال فجر اليوم الاحد خلال حملة مداهمات ضد نشطاء "حماس" بالضفة
أهم العناوين
جرينتش+2 11:35
مصادفة عجيبة.. وفاة العندليب تتزامن مع يوم انتهاء جواز سفره !!!
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني