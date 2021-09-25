تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 16 وفاة و438 إصابة كورونا و883 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 795,832

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 16 وفاة و438 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10669 وفاة و 818796 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم 64ر2 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12295 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 52 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 44 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 484 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 23 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 26 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 8 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 13 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وبين الموجز تسجيل 883 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 795832 حالة.

كما أشار إلى إجراء 16587 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9932178 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3668113 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3235830 شخصا.