استشهاد 4 مواطنين في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال فجر اليوم الاحد خلال حملة مداهمات ضد نشطاء "حماس" بالضفة
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تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 16 وفاة و438 إصابة كورونا و883 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 795,832
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