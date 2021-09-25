الشيخ يطالب السودان بتسليم أموال “حماس” التي صادرتها لسلطة عباس

طالب عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ دولة السودان أن تسلم الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها والعائدة لحركة حماس، الى ىسلطة عباس، (مغارة علي بابا)

وأكد الشيخ أن الشعب الفلسطيني احوج ما يكون لهذه الاموال، وتحديدا شعبنا العظيم الذي يرزح تحت الحصار في غزة هاشم .

وكانت السلطات السودانية أعلنت عن مصادرة أموال وممتلكات وأصول قالت إنها تعود لحركة حماس على أراضيها.

وقالت وكالة رويترز أن أصول وممتلكات حماس في السودان شكلت لعقود موردا هاما لنشاطها، وتضمنت فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض وأراض وصرافات.

وقد نفت حركة حماس وجود استثمارات لها في جمهورية السودان، بعد إعلان السلطات السودانية.