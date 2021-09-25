أجواء خريفية معتدلة بأغلب مناطق مع ارتفاع حراري طفيف اليوم وعدا

استشهاد 4 مواطنين في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال فجر اليوم الاحد خلال حملة مداهمات ضد نشطاء "حماس" بالضفة
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