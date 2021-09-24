محمد عساف يطرح «الحلزونة» بعد أغنيته «فلسطين أنتِ الروح”/ فيديو

طرح المطرب الفلسطيني محمد عساف أحدث أغنياته بعنوان “الحلزونة”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، والأغنية من كلمات مصطفي حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامي دهيمة، ميكس وماستر أحمد حسام.

وكان الفنان الفلسطيني محمد عساف قد طرح كليب أغنيته الجديدة «فلسطين أنتِ الروح» من كلمات سامي عفانة، وألحان محمد المدلل، توزيع محمود عمار وإشراف أنس النجار، وتم تسجيل العمل وتصويره بأسلوب الفيديو كليب في لندن تحت إدارة المخرج أحمد الوحيدي، وهي ثمرة التعاون ما بين الفنان محمد عساف و وزارة الثقافة الفلسطينية.

ويأتي إطلاق هذا العمل خلال عام 2021، للتأكيد على أن الشعب الفلسطيني متمسك بتراب وطنه وبحقوقه الثابتة بالعيش بحرية وكرامة، لتبقى الأغنية الوطنية الفلسطينية ذات الصدى الوطني العميق، حاضرة بقوة في ضمير الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية.

وتقول كلمات الأغنية:

(فلسطين أنتِ الروح ونن العين / فلسطين مثل أرضك نلقى وين / فلسطين على عتابك لاقينا

فلسطين نفديكى بعينينا / فلسطين أنتِ الروح ونن العين / فلسطين مثل أرضك نلقى وين

هلا والله ويا هلا … بالأصل والمرجلة / هالفلسطيني المهيوب … مين بالدنيا بيجهلا

فلسطيني واسمي كافي.. والكوفية فوق كتافي / والكلمة ان طلعت على شفافي …. توقف الدنيا بأكملا).

يشار إلى أن الفنان محمد عساف يستعد لإطلاق أغنية جديدة باللهجة العراقية «أني مثل مرايتك»، من كلمات رامي العبودي ومن ألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي، وسيتم تصويرها بأسلوب الفيديو كليب ليتم إطلاقها خلال شهر فبراير 2021.

«فلسطين انتِ الروح»، تم إطلاقها على القناة الرسمية لمحبوب العرب الفنان محمد عساف على اليوتيوب، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الغنائية، وعلى الإذاعات الفلسطينية والعربية .