ثبات.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 8 وفيات و871 إصابة كورونا و489 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 795,359

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 8 وفيات و871 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10653 وفاة و 818358 إصابة.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، بلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة لهذا اليوم 3.5 بالمئة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12346 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 69 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 53 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 493 حالة.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 7 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 17 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 26 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 489 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 795359 حالة.

كما أشار إلى إجراء 24893 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوص التي أجريت منذ بدء الوباء 9915591 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3661887، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3224659

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