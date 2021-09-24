استشهاد 4 مواطنين في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال فجر اليوم الاحد خلال حملة مداهمات ضد نشطاء "حماس" بالضفة
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جرينتش+2 11:32
ثبات.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 8 وفيات و871 إصابة كورونا و489 شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 795,359
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