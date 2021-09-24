الأرصاد الجوية تحذر من الانزلاق على الطرقات جراء تساقط ألامطار

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولا للأمطار، مشيرة إلى “خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول وأجزاء من مناطق البادية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض”.

فقد شهدت مناطق مختلفة من العاصمة عمّان والكرك وعجلون تساقطا للأمطار خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الجمعة، وفق إدارة الأرصاد الجوية وموقع طقس العرب الذي يتوقع استمرار فرص هطول الأمطار على أجزاء مختلفه من الأردن خلال الساعات المقبلة.

الإدارة حذرت كذلك، من “احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية”.

وأشار موقع طقس العرب، استنادا إلى مُخرجات صور الأقمار الاصطناعية ورادارات الطقس المُشغلة، إلى “استمرار تدفق السُحب المُنخفضة نحو الأردن، وتتخللها خلايا ماطرة تعمل على هطول زخات من المطر على أجزاء من إربد والسلط وصولاً للعاصمة عمان”.

إدارة الأرصاد الجوية قالت إن “محافظة الكرك شهدت صباح الجمعة هطولا للأمطار” ،في حين شهدت إربد فجر الخميس تساقطا لزخات مطرية متفرقة.