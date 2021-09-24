استشهاد الشاب محمد علي خبيصة خلال مواجهات اليوم الجمعة مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، مساء اليوم الجمعة، استشهاد شاب أصيب بالرصاص الحي، خلال المواجهات المندلعة في بيتا جنوب نابلس.

وأوضحت أن الشهيد، وهو محمد علي خبيصة (28 عاما)، قد أصيب بالرصاص الحي في الرأس ووصل بحالة حرجة إلى مستشفى النجاح.

يشار إلى أن الشهيد خبيصة هو من بيتا ومتزوج ولديه طفلة.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، اليوم الجمعة، بأن طواقمه الهلال تعاملت مع 28 إصابة، منها 8 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إحداها في الرأس ووصفت بأنها بالغة الخطورة، و18 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، و2 سقوط وحروق.

جدير بالذكر ان الشهيد خبيصة هو الثامن على جيل صبيح منذ إقامة البؤرة الاستيطانية.