استشهاد 4 مواطنين في مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال فجر اليوم الاحد خلال حملة مداهمات ضد نشطاء "حماس" بالضفة
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جرينتش+2 11:31
استشهاد الشاب محمد علي خبيصة خلال مواجهات اليوم الجمعة مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس
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