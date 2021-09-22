وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 4 وفيات و1028 إصابة كورونا و888 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 793,689

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 4 وفيات و1028 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10637 وفاة و816574 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 3.84 المئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12248 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 68 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 69 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 483 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 6 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 22 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 13 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 28 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 10 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 9 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 888 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 793689 حالة.

كما أشار إلى إجراء 26793 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9860048 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3653864، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3212159.

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