مجلس التعليم العالي يقر إطار برامج الدراسات العليا في الجامعات

أقر مجلس التعليم العالي الإطار العام لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، اليوم الأربعاء، إن الإطار الذي أقره المجلس في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس، يهدف إلى وضع أسس وتشريعات تُضمنها الجامعات في تعليماتها.

وبين أن الإطار يتضمن مجموعة من الإجراءات الكفيلة بالتأكد من قيام طالب الدراسات بإعداد رسالة الماجستير أو أطروحة الدكتوارة اعتماداً على نفسه بشكل كامل، بدءا من اقتراح موضوع الرسالة/الأطروحة (Proposal) وتجهيزه، وتقديم المخطط التفصيلي لها، ووصولاً إلى مناقشة الرسالة من قبل لجنة تشكلها عمادة الدراسات العليا؛ تتكون من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة تنطبق عليهم شروط الإشراف، وممتحن من خارج الجامعة برتبة أستاذ من المتخصصين في موضوع الأطروحة لطلبة الماجستير والدكتوراه، إضافةً إلى قيام القسم المعني بمتابعة أداء الطلبة بشكل دوري من خلال قيام كل من الطالب والمشرف بتقديم تقرير فصلي عن عملية الاشراف يرفعان إلى كلية الدراسات العليا بعد دراستهما في القسم.

ويتضمن الإطار العام ضرورة مناقشة الطالب أطروحة بحثه وعرضها على لجنة الدراسات العليا، يُرفع بعد الموافقة عليه واعتماده بصيغته النهائية إلى عمادة الدراسات العليا.