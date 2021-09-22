تطور مفاجئ.. إسرائيل توجه رسائل إيجابية إلى مصر حول استعدادها للتباحث بشأن إمكانية تبادل الأسرى مع “حماس”

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن إسرائيل وجهت رسائل إيجابية إلى مصر، حول استعدادها للتباحث بشأن إمكانية تبادل الأسرى مع حركة “حماس”.

فقد أعلنت قناة “كان العبرية”، اليوم الأربعاء، عن تطور وصفته بالإيجابي في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، برعاية مصرية.

ونقلت القناة، عن مصدر مصري مطلع، أشارته إلى أن مصر تلقت رسائل وصفتها بالمفاجئة وغير مسبوقة من حكومة الاحتلال، لإعادة تحريك ملف صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس”.

وقال المصدر المصري إن “المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الوسيط المصري هاتفيًا بأن “وقت استعادة الجنود الإسرائيليين ورفاتهم من غزة قد حان فعلا”.

كما ذكر المصدر المصري، أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الوسيط المصري “بإمكانية عقد جلسات خاصة للتباحث في ملف صفقة تبادل الأسرى بشكل عام والشروط التي وضعتها حماس”، وفقا للقناة.

يأتي ذلك بعدما كشف مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس زاهر جبارين، أن الحركة قدمت خارطة طريق لعقد صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال.

وقال جبارين، إن قيادة حماس تتابع موضوع الأسرى على مدار سنوات، ويوليه الجناح العسكري للحركة اهتماماً خاصاً، وهو على سلّم أولوياتها وحاضر في اجتماعاتها.

وأشار جبارين، إلى أن الاحتلال حاول أكثر من مرّة بعد معركة سيف القدس ربط ما يجري في غزة والتقدّم في عملية الإعمار بملفّ أسراه في القطاع، الا ان حماس وقيادة المقاومة أفشلت ذلك بعد أن رفضته رفضاً قاطعاً وأبلغت كلّ الوسطاء باستحالة ربط الملفَّين أحدهما بالآخر.

وقال جبارين أن اتصالات الحركة مع عدة جهات حول صفقة التبادل لم تنقطع منذ سبع سنوات، مشيرا إلى أن مطالبها واضحة و”إذا أرادت إسرائيل أن تكون هناك صفقة فستكون من الغد”.