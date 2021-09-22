اجواء خريفية معتدلة اليوم وكتلة هوائية رطبة الخميس والجمعة

يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم المنخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء لطيفة الحرارة ليلًا في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. وتتأثر المملكة يوم غدٍ الخميس، بكتلة هوائية رطبة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، لتسود أجواء خريفية لطيفة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلة في مناطق السهول والبادية، بينما تكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة.

ويحتمل في ساعات الليل المتأخرة هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار.

وتبقى المملكة الجمعة، تحت تأثير الكتلة الهوائية الرطبة، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها بحوالي (5 – 6) درجات مئوية، وتكون الأجواء مائلة للبرودة وغائمة جزئياً في المرتفعات الجبلية، ومعتدلة الحرارة في باقي المناطق.

ويتوقع تساقط زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من شمال ووسط المملكة خلال ساعات الصباح، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ السبت ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم المنخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 16، وفي مرتفعات الشراة 27 – 15، وفي مناطق البادية 33 – 15، وفي مناطق السهول 30 – 18، وفي الاغوار الشمالية 36 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 26، وفي البحر الميت 37 – 25، وفي خليج العقبة 37 – 24 درجة مئوية.

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