اثنتان بحالة حرجة.. 8 اصابات بحادث سير في الأغوار الشمالية

أصيب ثمانية أشخاص بينهم 6 طلاب في الثانوية العامة، اثر حادث سير، اليوم الأربعاء، نجم عن تصادم بين حافلتي نقل صغيرتين بمنطقة وادي الريان بلواء الاغوار الشمالية .

وقال مدير مستشفى ابو عبيدة الجراح، الدكتور مؤيد الشكور لوكالة (بترا )، ان قسم الإسعاف والطوارئ استقبل الحالات المصابة بالحادث، وجرى تقديم الاسعافات والاجراءات الطبية لها.

وبين أنه قد تم تحويل 4 من الطلبة المصابين الى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي في اربد، اثنان منهم بحالة حرجة

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