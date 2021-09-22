وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 4 وفيات و1028 إصابة كورونا و888 حالة شفاء ليصبح مجموع حالات الشفاء 793,689
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أم كلثوم تحيي الرئيس عبد الناصر وتهديه «كتاب الله»
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