تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 9 وفيات و870 إصابة كورونا و975 شفاء ليصبح حاصل حالات الشفاء 792,718
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وزير الصحة يكلف الدكتور علي العبداللات بإدارة مستشفيات البشير
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