خلاف بين فايزة أحمد والعندليب حول أغنية “أسمر يا أسمرانى”/ فيديو

يتزامن اليوم الثلاثاء مع ذكرى رحيل المطربة الراحلة فايزة أحمد التي اشتهرت بغناء قائمة من أبرز الأغاني التي لا تزال محفورة بذاكرة الموسيقى، بعدما تألقت بصوتها وغنت لكبار الملحنين والمؤلفين طيلة سنوات حياتها ومسيرتها التي امتدت طويلاً حتى توفيت يوم 21 سبتمبر من عام 1983.

وبهذه المناسبة نستذكر حكاية من حكاياتها مع العندليب عبد الحليم حافظ، وهى الحكاية التي روتها خلال حوار نادر مع الفنان سمير صبري، وكشفت فيه أنها كلما كانت تعاتب عبد الحليم حافظ على أمر ما، تهدأ على الفور بسبب طريقته الودودة ورود فعله في امتصاص غضبها.

قائل فايزة : “حينما سمعت اغنية “اسمر يا اسمراني” بفيلم “الوسادة الخالية” اندهشت، لانني رأيت فتاة أخرى تقوم بغنائها وكأنها أنا، فسألت عبد الحليم بغضب وبمجرد رؤيته عن السبب”.

وأضافت وهى تقلد عبد الحليم حافظ وقتها : “قال لي انت نجمة كبيرة، فكيف تظهري بمشهد واحد، ولو عايزة اشيل البنت اشيلها، يا سلام”،

وختمت كلامها قائلة : “كالعادة استقبلت كلامه بصدر رحب، ولم استطع مناقشته”.

معروف ان فايزة قد شاركت في أفلام مهمة أرّخت لمشوارها الغنائي، ومن أبرز هذه الأفلام التي استندت فيها لنجوميتها بعالم الغناءما يلي..

“تمر حنة”

أحد أبرز افلامها التى شاركت فيها إلى جانب نعيمة عاكف ورشدي اباظة واحمد رمزي، واشتهرت به بأغانى عديدة أبرزها أغنية “تمر حنة”.

“المليونير الفقير”

شاركت أيضًا مع إسماعيل ياسين بفيلم “المليونير الفقير”، والذي تم عرضه عام 1959.

“ليلى بنت الشاطئ”

بنفس السنة أيضا عام 1959 شاركت بفيلم آخر هو ليلى بنت الشاطئ مع النجمين ليلى فوزي ومحمد فوزي.

“أنا وبناتي”

فيلم آخر شاركت فيه هو انا وبناتي (1961)، والتي شاركت فيه إلى جانب صلاح ذو الفقار وناهد شريف.