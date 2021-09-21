القبض على 3 متورطين بخطف أحد الاشخاص بالنزهة في العاصمة

القت الأجهزة الأمنية القبض على الأشخاص الثلاثة الذين اشتركوا بالاعتداء وخطف أحد المواطنين في منطقة النزهة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان اليوم الثلاثاء، إن العاملين في قيادة اقليم امن العاصمة والبحث الجنائي، تمكنوا من القاء القبض على الاشخاص الثلاثة الذين اشتركوا بالاعتداء وخطف احد الاشخاص في منطقة النزهة اول امس.

وأكد الناطق أن الاشخاص الثلاثة هم جميعاً من ذوي الأسبقيات الجرمية وقد تواروا عن الأنظار بعد ارتكاب الجريمة، الا انه جرى تحديد اماكن وجودهم وإلقاء القبض عليهم، واعترفوا بالتحقيق معهم بارتكاب حادثة الاعتداء والخطف إثر خلاف سابق مع ذلك الشخص(وهو من ذوي الأسبقيات الجرمية) وما زال التحقيقُ جارياً في القضية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.