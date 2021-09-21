الضمان: تخصيص 100 بالمئة من أجر المؤمن عليه من برنامج استدامة

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن صدور البلاغ رقم 45 لسنـة 2021 والمتضمن تعديل برنامج “استدامة الأساسي” بحيث يخصص للعامل 100 بالمئة من أجره المعتمد ويتحمل البرنامج 60 بالمئة منه، فيما تتحمل المنشأة 40 بالمئة وذلك خلال الفترة الممتدة من 2021/9/1 ولغاية 2021/12/31.

وأوضحت المؤسسة في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه وبموجب هذا البرنامج أصبحت نسبة الأجر المخصص للعامل 100 بالمئة بدلاً من 75 بالمئة كما كانت سابقاً، موضحةً أن المنشآت المستفيدة من هذا البرنامج هي التي سيجري تحديدها في التعليمات التي يصدرها مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأشارت إلى أنها ستقوم باقتطاع نسبة اشتراكات الضمان المترتبة على العامل اعتباراً من شهر أيلول الحالي وذلك من الأجر المخصص صرفه له، مؤكدةً أن تعديل هـذا البرنامج جاء بهدف تمكين العاملين في هذه المنشآت من الحصول على كامل أجرهـم.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة