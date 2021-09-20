فوز ربحي علان نقيبا للصاغة

اختارت الهيئة الادارية الجديدة للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان نقيبا لدورتها التي تمتد حتى عام 2025.

كما اختارت كذلك، خلال اجتماعها الأول الذي عقدته عقب فوزها بنتائج الانتخابات التي جرت مساء أمس بمقر غرفة تجارة الأردن، سليم ديب أمينا للسر، وذياب الشوابكة أمينا للصندوق، ووائل غانم، ويوسف زغلول، وعبدالرحمن النابلسي، واحمد السرطاوي، وعامر كريشان اعضاء.

وفاز بعضوية المجلس بالتزكية عن فرع النقابة بمدينة اربد، ناصر ملكاوي وناصر الحواري وعادل فياض، فيما فاز عن فرع الزرقاء خالد القطب واكرم ابو شهاب.

وتضم الهيئة الادارية للنقابة التي تأسست عام 1972، ثلاثة عشر عضوا، منهم خمسة اعضاء يمثلون فرعي النقابة في اربد والزرقاء.

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