عقد الدورة السادسة لمهرجان تطوان الدولي لمدارس السينما (فداك)

تطوان – خاص

تنعقد بمدينة تطوان فعاليات الدورة السادسة لمهرجان تطوان الدولي لمدارس السينما (فداك) في الفترة الممتدة بين 22 و 26 نوفمبر 2021. وينظَّم المهرجان من طرف جمعية بدايات للفن والسينما وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان (جامعة عبد المالك السعدي) بدعم من المركز السينمائي المغربي وبشراكة مع عدة مؤسسات وطنية ودولية.

ففي سنة 2020 عانينا وواجهنا التطور المقلق لجائحة كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم، وجميع التدابير التقييدية التي أثرت سلبا على المهرجانات والفعاليات الثقافية. إلا أن الأخبار المبشرة للحالة الوبائية بالمغرب، طمأنتنا وشجعتنا على البدء في إعداد هذه الدورة على أمل في اللقاء مجددا مع جمهورنا وضيوفنا كما اعتدنا منذ سنة 2015.

ويعول المهرجان على التزام فريقه الشاب وإبداعه وتضحياته لتحقيق النجاح في التحدي التنظيمي لهذه الدورة، كما يعتمد على شركائه التقليديين والجدد لضمان التغطية اللوجستية لهذا الحدث الدولي.

يضرب لكم مهرجان تطوان الدولي لمدارس السينما “فداك” موعدا سينمائيا بامتياز في نوفمبر 2021، حيث عمل الفريق منذ أشهر على وضع برنامج استثنائي لأفلام أكبر المدارس السينمائية العربية والأجنبية، ماستر كلاس، ندوات، وبرنامج خاص بـ”التربية على الصورة”.

مسرح سينما اسبانيول الجميل والتاريخي، ينتظركم لإعادة اللقاء بكم ولنتقاسم مع سحر التواجد بهذه المعلمة التاريخية لنحتفل معا بالسينما والفن والثقافة.

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