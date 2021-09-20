دعوة الهيئة العامة لنقابة الصحفيين للاجتماع في 15 تشرين الأول المقبل

قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، اليوم الاثنين، دعوة الهيئة العامة للنقابة للانعقاد في اجتماع عادي، الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 15 تشرين الأول المقبل، في قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين للشباب.

ويأتي القرار عملا بأحكام المادة 20 من قانون النقابة والبلاغ الحكومي رقم 43 لسنة 2021 الصادر استنادا لأحكام البند ثامنا من أمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020، .

ويتضمن جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة، مناقشة التقارير الإدارية والمالية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس للسنوات 2019 و2020 والفترة المنقضية من 2021 واصدار القرارات اللازمة بشأنها، وتصديق الحسابات الختامية لعامي 2019 و2020 والاطلاع على الحسابات عن الفترة المنقضية من العام الحالي وإقرار الموازنة التقديرية للسنة الجديدة.

كما يتضمن الاجتماع الموافقة على مشروع نظام جائزة الحسين للإبداع الصحفي، والتوصية بإجراء دراسة اكتوارية شاملة لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي وتعديل النظام استنادا إلى نتائجها، وانتخاب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وفقا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وبحسب المادة 13 من قانون النقابة سيصدر المجلس كشفا صباح يوم الأربعاء الموافق 22 تشرين الأول بأسماء الزملاء المدرجين على سجل الممارسين، والذين يحق لهم حضور الاجتماع والمشاركة بالانتخابات على اللوحة الخاصة بالإعلانات داخل النقابة والموقع الإلكتروني للنقابة وصفحتها على الفيسبوك، وبذلك فإن أي زميل مدرج اسمه على سجل الصحفيين الممارسين قبل يوم الأربعاء المشار اليه يحق له حضور الاجتماع والمشاركة بالانتخابات.

واستنادا لأحكام القانون سيتم فتح باب الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء المجلس يوم الثلاثاء 5 من شهر تشرين الأول لعام 2021، ويغلق باب الترشيح مع نهاية يوم الاثنين 11 من الشهر ذاته.

ويقوم المرشح بتقديم الطلب للنقابة مقابل إيصال خطي باستلام الطلب موقع من مدير النقابة، حيث قرر المجلس تكليفه بهذه المهمة، وستقوم النقابة بالإعلان عن أسماء المرشحين على اللوحة الخاصة بالإعلانات داخل النقابة والموقع الإلكتروني للنقابة (www.jpa.jo) وصفحتها على الفيسبوك (www.facebook.com Jordan-Press-Association-) في اليوم التالي ليوم انتهاء مدة الترشيح.

وقد دعا القائم بأعمال نقيب الصحفيين، الزميل ينال البرماوي، الزميلات والزملاء الالتزام بما جاء في البروتوكول رقم 20 والخاص بانتخابات النقابات والجمعيات والنوادي الرياضية، مؤكدا أهمية التعاون ومراعاة متطلبات السلامة والصحة الوقائية للحفاظ على سلامة الجميع وسلامة الإجراءات.