الفنانة التشكيلية الفلسطينية أحلام بهنسي تشارك بملتقى الفن في العقبة

الناصرة – من شاكر فريد حسن

شاركت الفنانة التشكيلية الفلسطينية، ابنة الناصرة أحلام بهنسي، في فعاليات ملتقى الفن والجمال الثالث، دورة البروفيسور بلاسم محمد، الذي أقيم في مدينة العقبة الأردنية في الفترة ما بين 15- 20 من أيلول الجاري، وذلك بدعوة من جمعية آيلة للثقافة والفنون، بالتعاون مع جمعية العقبة للتكنولوجيا.

وقد تضمنت فعاليات الملتقى فنا تشكيليا، وتراثا شعبيا، شعرا ونثرا، وتوقيع إصدارات،اضافة الى فرق شعبية.

وعبرت بهنسي عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في هذا الملتقى الذي جمع فنانين من مختلف الأقطار العربية.

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