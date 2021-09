الطلاب يفرون من النوافذ.. وقوع 8 قتلى و24 مصابا في حادث إطلاق نار بجامعة روسية/ فيديو

تسبب هجوم مسلح نفذه مجهول في جامعة بيرم الروسية الواقعة في منطقة الأورال، اليوم الاثنين، في مقتل 8 أشخاص وإصابة 24 شخصا تم نقل 7 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاجن أحدهم حالته خطرة.

وقد أعلنت وزارة الداخلية الروسية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على منفذ الهجوم.

ولم تتوفر معطيات بعد عن هوية المنفذ، وما هي الدواعي التي دفعته لارتكاب ذلك.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم اعتقال المسلح بعد قليل من الحادث الذي وقع في جامعة بيرم التي تبعد حوالي 1300 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية طلابا يقفزون من نوافذ الطابق الأول للفرار من البناية.

وقالت لجنة التحقيقات الروسية، المسؤولة عن التحقيقات في الجرائم الكبرى، إن المسلح طالب في الجامعة.

وفي مايو الماضي قتل 9 أشخاص على الأقل بينهم سبعة أطفال، وأصيب كثيرون بإصابات خطيرة بعدما أطلق مراهق النار داخل مدرسة في مدينة قازان الروسية مما دفع الكرملين للدعوة إلى تشديد القيود على حيازة الأسلحة.

وحينها اعتبر هذا أسوأ حادث إطلاق نار بمقر تعليمي في روسيا منذ عام 2018 عندما قتل طالب في جامعة بمنطقة القرم التي ضمتها روسيا 20 شخصا قبل أن ينتحر.

#BREAKING: Shooting reported at Russian university, harrowing footage shows students jumping out of windows to escape gunman

More: https://t.co/gV0sv3xUdE pic.twitter.com/bZYNG177yM

— RT (@RT_com) September 20, 2021