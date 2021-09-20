قناة عبرية تطرح السؤال: مَن الذي أقنع انفيعات وكممجي بمغادرة مخيم جنين المُحصّن قبل اعتقالهما باقل من ساعة؟
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الأمن العام يوضح الفيديو المتداول لعملية خطف في العاصمة
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