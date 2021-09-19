قناة عبرية تطرح السؤال: مَن الذي أقنع انفيعات وكممجي بمغادرة مخيم جنين المُحصّن قبل اعتقالهما باقل من ساعة؟
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جرينتش+2 11:22
وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 10 وفيات و920 إصابة كورونا و1061 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 790,672
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