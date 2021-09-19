مجاهد: الأربعاء المقبل أول أيام فصل الخريف فلكيا

صرح الخبير الفلكي عماد مجاهد من مرصد وادي رم/أم الدامي، إن الحسابات الفلكية تشير إلى أن الاعتدال الخريفي لهذا العام، سيكون يوم الأربعاء المقبل 22 أيلول.

وأضاف مجاهد لوكالة (بترا)، أن الشمس في هذا اليوم ستكون عمودية تماما على خط الاستواء في تمام الساعة 10.22 مساء، بالتوقيت المحلي الصيفي، وفي نفس اليوم ينتهي فصل الصيف الذي استمر لمدة 93 يوما وثلاثة أرباع اليوم، ويبدأ فصل الخريف فلكيا، كما يتساوى الليل والنهار على الكرة الأرضية.

وستشرق الشمس يوم الاعتدال الخريفي في عمان بتمام الساعة 6.26، من الزاوية الشرقية تماما ومقدارها 89 درجة 17 ودقيقة ويمكن تحديد الشرق من خلال منطقة محددة في الأفق مثل البيوت أو الأشجار، ثم تغيب الشمس في نفس اليوم في تمام الساعة 6.36 في الزاوية 270 درجة و34 دقيقة، ويمكن تحديد زاوية الغرب أيضا، وبذلك يستمر الليل لمدة 11 ساعة و53 دقيقة، وتكون مدة النهار 12 ساعة و7 دقائق.

وبين مجاهد أن الشمس تتحرك ظاهريا في السماء نحو الجنوب بعد الاعتدال الخريفي مباشرة، حيث يطول الليل ويقصر النهار، وتغيب الشمس عن القطب الشمالي، ويسود الظلام لمدة ستة شهور متواصلة، وتظهر الشمس في القطب الجنوبي، ويستمر النهار لمدة 6 شهور متواصلة أيضا.

ولفت إلى أن الشمس تصبح عمودية تماما على مدار السرطان يوم 22 كانون الأول المقبل، وهو يوم الانقلاب الشتوي حيث يكون الليل أطول ما يمكن خلال العام، والنهار أقصر ما يمكن، وتبدأ أربعينية الشتاء وهي أبرد أيام السنة كلها.

ونوه إلى أن السماء ستشهد ظاهرة قمر الحصادين، يوم الاثنين 20 أيلول، بصفته أقرب قمر بدر من ظاهرة الاعتدال الخريفي.

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