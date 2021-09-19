فريق الوحدات يتصدر دوري المحترفين لكرة القدم

تصدر فريق الوحدات دوري المحترفين لكرة القدم، بعد اختتام منافسات الجولة السابعة عشر، وسط منافسة شرسة من فريق الرمثا.

وقد شهدت الجولة السابعة عشر التي انتهت منافساتها ليلة أمس، الحاق الوحدات الخسارة الأولى بفريق السلط هذا الموسم، ليتصدر الوحدات الدوري برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين عن فريق الرمثا صاحب الـ37 نقطة، الذي فاز في مباراته الأخيرة على فريق سحاب بنتيجة 1-0.

وشهدت مباريات الجولة السابعة عشر أيضا فوز شباب العقبة على ضيفه البقعة، بنتيجة 1-0 سجله محمد زهير، وحقق الفيصلي فوزا عريضا على الجزيرة 4-0، عن طريق أحمد عرسان، ويوسف الرواشدة ونزار الرشدان.

وتغلب الحسين اربد على الجليل بنتيجة 1-0، سجله محمد الموالي، بينما انتهت مواجهة معان وشباب الأردن بالتعادل بدون أهداف.

ومع اختتام الجولة السابعة عشر، حافظ الوحدات على صدارة الترتيب برصيد 39 نقطة، الرمثا 37، السلط 32، الفيصلي 30، الحسين 28، شباب الأردن 23، الجزيرة 22، سحاب 18، معان 17، شباب العقبة 16، الجليل 13، والبقعة أخيرا بنقطة واحدة.

يذكر أن يوم بعد غد الثلاثاء، يشهد منافسات دور الثمانية من بطولة كأس الأردن، حيث يلتقي الوحدات مع الجزيرة، والفيصلي مع سحاب، فيما يلتقي الاربعاء الحسين اربد مع شباب العقبة.

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