قناة عبرية تطرح السؤال: مَن الذي أقنع انفيعات وكممجي بمغادرة مخيم جنين المُحصّن قبل اعتقالهما باقل من ساعة؟
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جرينتش+2 11:20
بعد مكيدة الغواصات.. فرنسا تعلن فقدان ثقتها بامريكا، فماذا عن بقية “الاتباع” ؟؟
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