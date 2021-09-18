وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 12 وفاة و428 إصابة كورونا و1048 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 789,634

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 12 وفاة و428 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10606 وفيات و812681 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة، 2.57 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12441حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 57 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 35 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 515 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 21 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 10 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 26 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 9 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 10 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 6 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1048 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 789634 حالة.

كما أشار إلى إجراء 16640 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9748163 فحصاً.

وبين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3622207 أشخاص، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3164160 شخصا