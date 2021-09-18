هدم المقرات التاريخية لدور الهلال والمعارف وروز اليوسف بالقاهرة

القاهرة – في تموز (يوليو) الماضي، قررت «الهيئة الوطنية للصحافة» في القاهرة، وقف طباعة ثلاث صحف مسائية: «الأهرام» (مؤسسة الأهرام)، و«الأخبار» (أخبار اليوم)، و«المساء» (دار التحرير للطبع والنشر)، وتحويلها إلى إصدارات إلكترونية.

هذا القرار تزامن مع بيع «الأهرام» وحداتها السكنية في منطقة «غاردن سيتي»، وفي «الجيزة»، وتحويل مبناها في شارع «الجلاء» الى مجمع للبنوك ولشركات الأموال والأعمال.

وفي السياق عينه، توقع مراقبون أن تلجأ «الهيئة الوطنية للصحافة» الى دمج بعض المؤسسات الصحافية، المملوكة من الدولة، بهدف تخفيف الإنفاق وتقليص مديونياتها لدى مصلحة الضرائب و«هيئة التأمنيات الإجتماعية». إذ سيصار الى دمج مؤسسة «الهلال« (1892)، التي تصدر عنها مجلات «المصوّر» و«الكواكب»، و«حواء»، مع مؤسسة «الأهرام» (1875)، مع الإشارة الى أنّ قرار هدم المبنى التاريخي لمؤسسة «الهلال» في منطقة «المنيرة» في وسط القاهرة قد اتخذ. كما ستدمج «دار المعارف» مع «أخبار اليوم»، ويصار الى هدم مبنى «المعارف» المطل على كورنيش النيل، وستطال عملية الدمج أيضاً «دار روز اليوسف» (1925)، التي تصدر عنها في الوقت الحالي مطبوعة «روز اليوسف» اليومية، ومجلتا «روز اليوسف»، و«صباح الخير».

يذكر أن الصحف المصرية، حالها كما حال الإعلام المتلفز المصري، تقع تحت سطوة نظام السيسي، وتمرّ موادها تحت الرقابة، وتحديداً رقابة الأجهزة الأمنية.