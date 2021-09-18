قائد لواء غولاني الصهيوني: في كل ليلة يتم إطلاق النار على جيشنا ثلاث أو خمس مرات من مخيم جنين

قال يائير فلاي قائد لواء غولاني الجديد في جيش الاحتلال، إن” مخيم جنين يحتوي على مجموعات عسكرية مسلحة وتعمل بشكل منظم في رصدنا ومتابعة تحركاتنا ومن ثم مهاجمتنا”.

وأضاف فلاي لصحيفة “يديعوت” انه في كل ليلة نشاط عملياتي، يتم إطلاق النار على جيش الاحتلال ثلاث أو خمس مرات، وفي الليالي التي يكون فيها النشاط العملياتي أطول ويكون هناك احتكاك أكبر، حيث قدر أن قوات الاحتلال تتعرض لاطلاق نار من 10 إلى 15 مرة يوميا .

ووصف المسلحين أنهم ليسوا منظمين كجيش، ولكن هناك فرق تطلق النار من المركبات، وهناك أيضًا فرق أكبر تعمل في عدة مراكز وتتواصل مع بعضها البعض .

وقد ارتفعت حدة الاشتباكات مع جيش الاحتلال في جنين منذ ان نشر قواته علي طول الشريط الفاصل بين المحافظة وارضي الداخل، لمنع وصول الاسرى الستة الذين نجحوا بانتزاع حريتهم من سجن جلبوع الاسبوع الماضي، واعيد اعتقال 4 منهم في مدينة الناصرة .

وتعيش محافظة جنين حالة من القلق على حياة الاسيرين مناضل انفيعات وايهم كممجي اللذين نجحا بان يظلا خارج منظار اجهزة الامن الاسرائيلية، وكلاهما من جنين، حيث يوجد فعاليات تضامنية شبه يومية مع اهالي المحررين ، فيما كانت غرفة عمليات المقاومة في جنين دعت المحررين بالوصول اليهم لاحتضانهما وتامين الحماية لهما من قوات الاحتلال .