طقس معتدل بأغلب المناطق رغم الارتفاع الطفيف على درجات الحرارة

ترتفع درجات الحرارة قليلاً، اليوم السبت، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء لطيفة الحرارة ليلًا في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتستمر الأجواء الثلاثاء، معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 30 – 19 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 15، وفي مرتفعات الشراة 27 – 14، وفي مناطق البادية 33 – 18، وفي مناطق السهول 31 – 20، وفي الاغوار الشمالية 37 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 28، وفي البحر الميت 37 – 27، وفي خليج العقبة 37 – 27 درجة مئوية.

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