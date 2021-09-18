دراسة أمريكية تكشف تفوق موديرنا على فايزر بتوفير حماية أطول

أظهرت دراسة جديدة نشرها المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها الجمعة أن لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19 يؤمن حماية أطول على المدى الطويل ضد الاستشفاء مقارنة مع لقاح فايزر.

أجرى باحثو المركز تحليلاً على نحو 3689 بالغا أدخلوا الى المستشفيات لإصابتهم بكوفيد-19 بشكل قاس من 11 آذار/مارس حتى 15 آب/أغسطس 2021 وهي الفترة التي سبقت وتشمل انتشار المتحورة دلتا.

كان 12.9 بالمئة منهم ملقحون بشكل كامل بموديرنا، و20.0 بلقاح فايزر/بايونتيك، و3.1 بالمئة بجونسون أند جونسون.

وحول مدى كل الفترة كان لقاح موديرنا فعالاً بنسبة 93 بالمئة ضد الاستشفاء، وفايزر 88 بالمئة وجونسون أند جونسون 68 بالمئة.

وكان فقدان الفاعلية ضد الاستشفاء بالنسبة للقاح فايزر واضحاً: فقد تراجع من 91 بالمئة في الأيام الـ14 الأولى التي تلي التلقيح إلى 77 بالمئة بعد أكثر من 120 يوماً. في المقابل تراجع موديرنا من 93 بالمئة إلى 92 بالمئة مقارنة مع الفترتين.

وقد شملت الدراسة أيضاً تحليلاً منفصلاً عن مستويات أنواع مختلفة من الأجسام المضادة التي تثيرها اللقاحات أخذت من مئة متطوع.

وتبين أيضاً أن لقاح موديرنا أنتج مستويات أعلى من الأجسام المضادة مقارنة بلقاحيْ فايزر وجونسون أند جونسون.

وهناك أبحاث متراكمة تشير إلى تفوق لقاح موديرنا على لقاح فايزر بينها دراسات أجراها مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها نشرت الأسبوع الماضي.

والأسباب لا تزال غير واضحة لكنها قد تكون لأن مستويات الجرعات أعلى – 100 ميكروغرام مقابل 30.

وقد يكون الأمر مرتبطاً أيضاً بالفترة الفاصلة بين الجرعتين، إذ إن فايزر يعطى بفارق ثلاثة أسابيع مقابل أربعة أسابيع لموديرنا.

وتعقد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اجتماعا لكبار الخبراء المستقلين الجمعة لبحث مسألة إعطاء جرعات ثالثة من فايزر لجميع الأشخاص وليس فقط للأشخاص الذين يواجهون ضعفاً في المناعة.

يورونيوز •• أ ف ب