قائد لواء غولاني الصهيوني: في كل ليلة يتم إطلاق النار على جيشنا ثلاث أو خمس مرات من مخيم جنين
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جرينتش+2 01:24
الاسلاميون نجحوا بالانتخابات وفشلوا في امتحان الحكم، لكن هل جاء اداء ورثتهم افضل منهم؟
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