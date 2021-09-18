إزالة نُصب لعلامة رابعة الاخوانية المصرية من مدينة تركية/ فيديو

أنقرة: «تركيا الآن»

أزالت فرق بلدية دوزجة التركية، هيكل شعار رابعة، الذي يمثل «علم واحد، وطن واحد، دولة واحدة، أمة واحدة»، والذي تم تأسيسه في عام 2017، من مكانه تمامًا في عام 2019.

وذكر موقع «خبر ترك» التركي، أن سبب إزالة الهيكل من مكانه هو أن تنظيم الذئاب الرمادية «الشباب المثالي» اعترض على الهيكل، موضحين أن بناء هذا الهيكل في بلدية دوزجة التابعة لحزب العدالة والتنمية، ما هو إلا عمل سياسي بحت، مطالبين بإزالة هذا الخطأ في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الذئاب الرمادية، أن شعار رابعة ليس شعار تركيا الخاص، كما يفرضه حزب العدالة والتنمية على الشعب التركي، وأنه شعار الإخوان المسلمين في مصر.