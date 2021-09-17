تفاصيل جديدة عن اسرار حفر النفق.. تكاليف عمليات البحث الاسرائيلية عن اسرى الحرية تناهز 31 مليون دولار حتى الآن

كشف موقع mako الإقتصادي الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن تكلفة البحث عن الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع، بداية الشهر الحالي.

وبحسب الموقع، فإن عملية البحث التي شارك فيها آلاف الجنود وعناصر الشرطة، بلغت تكلفتها مائة مليون شيكل (نحو 31 مليون دولار أمريكي).

وأضاف الموقع، نقلاً عن مصدر شرطي، أن تكلفة كل يوم من البحث عن الأسيرين الطليقين تبلغ ما بين 10 إلى 20 مليون شيكل.

وأعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال، أربعة أسرى من الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن جلبوع، بداية الشهر الحالي.

وأطلقت أجهزة أمن الاحتلال، عملية البحث بعد اكتشاف فرار الأسرى بساعات، شارك فيها آلاف الجنود والعناصر الشرطية، في عملية وصفت بالأكبر في تاريخ الاحتلال.

تفاصيل جديدة.. الأسير انفيعات تحت الأرض

وعلى صعيد متصل، كشف موقع والا العبري عن تفاصيل جديدة في ظل استمرار التحقيقات بحادثة الهروب من سجن جلبوع.

وقال الموقع بأن سجّانا إسرائيليا جاء إلى زنزانة الأسرى الذين انتزعوا حريتهم في سجن جلبوع، ونادى على الأسير مناضل انفيعات لتسليمه رسالة بينما كان وقتها تحت الأرض يحفر النفق.

زميله في الزنزانة محمود العارضة اقترب على الفور من السجان من خلف قضبان الزنزانة، وأوضح له أنه متعب جدًا ونام ، وقد أصر السجان على التحدث إلى انفعيات لكن دون جدوى، حيث تمكن العارضة من إقناعه بأنه نائم بالفعل، وأنه سيعطيه الرسالة – لو أصر السجان على التحدث إلى انفيعات بنفسه أو فتح باب الزنزانة لتم تفادي هذه الحادثة بأكلمها.

وأشار الموقع إلى أن أعمال الحفر في النفق كانت تتم بشكل رئيسي خلال النهار، وأنه تم تنفيذ الحفريات بجهد متواصل من قبل الأسير إنفيعات.

وتشير التحقيقات، وفقا لما أوره الموقع، أن الاسرى قد استخدموا في عمليات الحفر مقابض أواني الطهي القديمة، كما ساعدتهم ساق سرير حديدي، قاموا بتفكيكه، في الحفر.