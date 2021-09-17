وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 8 وفيات و790 إصابة كورونا و415 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 789,231
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جرينتش+2 06:08
تفاصيل جديدة عن اسرار حفر النفق.. تكاليف عمليات البحث الاسرائيلية عن اسرى الحرية تناهز 31 مليون دولار حتى الآن
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