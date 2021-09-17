قائد لواء غولاني الصهيوني: في كل ليلة يتم إطلاق النار على جيشنا ثلاث أو خمس مرات من مخيم جنين
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جرينتش+2 01:24
اللهم حقق توقعاته.. ترامب يعلن ان أمريكا أصبحت “أضحوكة” العالم، ويتوقع زوالها خلال ثلاث سنوات/ فيديو
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