إصابة مطلوب خطير أثناء مداهمة أمنية في المفرق

أصيب مطلوب مصنف بالخطير بحقه 90 طلبا أمنيا بقضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة والشروع بالقتل وترويع المواطنين، بعد قيامه بإطلاق النار باتجاه قوة أمنية، عند محاولة القبض عليه.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن قوة أمنية قامت اليوم الجمعة، بتحديد مكان شخص مطلوب ومصنف بالخطير والمسلح وبحقه 90 طلبا أمنيا في قضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة وترويع وتهديد المواطنين ، والشروع بالقتل في منطقة الخالدية في محافظة المفرق .

واضاف أن المطلوب بادر القوة بإطلاق عيارات نارية باتجاههم حيث جرى التعامل معه، وفق قواعد الاشتباك وتمت السيطرة عليه، وتبين تعرضه للإصابة وجرى اسعافه من قبل القوة الأمنية على الفور للمستشفى لتلقي العلاج .

وأكد أنه ضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم وكمية من المواد المخدرة ، مشيرا إلى ان هذا الشخص المطلوب من مكرري قضايا الشروع بالقتل والاتجار وترويج المواد المخدرة ومقاومة واطلاق العيارات النارية باتجاه المواطنين ورجال الأمن العام.

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