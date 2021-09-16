مخيم جنين.. الفصائل موحدة لصد عدوان محتمل يشنّه جيش الاحتلال بحثا عن الاسيرين الطليقين انفيعات وكممجي



اعلن مئات المسلحين الفلسطينيين الذين يجوبون شوارع وأزقة مخيم جنين ويحرسون مداخله، إنهم يستعدون لصد أي عدوان إسرائيلي محتمل.

وقد شكّلت الفصائل الفلسطينية “غرفة العمليات المشتركة” في المخيم، وتضم للمرة الأولى منذ سنوات، الأجنحة العسكرية المحسوبة على حركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي، في ظل تخوف من اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمخيم بحثا عن اثنين من الأسرى الستة، وجميعهم من محافظة جنين، الذين فروا من سجن الجلبوع، الأسبوع الماضي.

وكان قد أُعيد اعتقال أربعة منهم مساء الجمعة وفجر السبت الماضيين، فيما تنفذ قوات الاحتلال عمليات تفتيش واسعة عنهما.

وكانت قد دارت في مخيم جنين معركة في بداية انتفاضة القدس والأقصى، واقتحمت قوات الاحتلال في نيسان/أبريل العام 2002 المخيم، واستشهد خلال 10 أيام ما لا يقل عن 52 فلسطينيا نصفهم تقريبا من المدنيين، ودمر قرابة 150 بناية كليا، والعشرات جزئيا، وشرّد حوالي 435 عائلة. كما قُتل خلال هذه الاشتباكات 23 جنديا إسرائيليا على يد المقاومين الفلسطينيين.

ويتجول في المخيم في هذه الأثناء مسلحون، يخفون وجوههم بأقنعة تحمل شعارات الفصائل التي ينتمون لها. ورغم الانقسام السياسي بين حركتي فتح وحماس، الا أن بندقية المقاومة في مخيم جنين، وحدتهما.

وقال مقاوم مقنع يضع شعار “كتائب شهداء الأقصى”، المحسوبة على حركة فتح، إنه “لا مجال للحديث مع إسرائيل، سوى بالرصاص”.

وأضاف حاملا على كتفه بندقية من نوع M16، وعلى خاصرته مسدسا: “مستعدون للقتال، لن نتراجع”.

وتواجد إلى جانبه مسلحون يضعون على أقنعتهم شارة كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس.

بدوره، قال مسلح مقنع ينتمي الى سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنه “تم إعلان النفير العام في المخيم، وكافة الفصائل على استعداد للقتال، وسيرى الجيش الإسرائيلي ما لا يتوقعه في حال فكر ودخل المخيم”، مضيفا أن “عشرات المقاتلين على استعداد لصد أي اعتداء. مخيم جنين غزة الثانية”.

ويرى مراقبون أن ظروف مخيم جنين، تتشابه، إلى حد كبير، مع الأوضاع في قطاع غزة، الذي يعجز الجيش الإسرائيلي عن اجتياحه.

وأشار المقاتل في سرايا القدس إلى عناصر المقاومة في المخيم، قائلا: إن “الشباب تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 عاما، من أسر مناضلة، منهم من فقد والده أو شقيقه شهيدا، ومنهم ابن أسير”.

وأضاف أنه “نتمنى أن يدخل الجيش الإسرائيلي إلى المخيم، ونعده أنه سيندم على تلك اللحظة”. ولفت إلى أن مقاومين من مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وصلوا مخيم جنين “استعدادا لأي معركة”.

وتابع: “صحيح أن السلطات الإسرائيلية أعادت اعتقال أربعة من المعتقلين الفارين، وبينهم القيادي زكريا الزبيدي ابن مخيم جنين، لكنّ المخيم يتمنى أن يستطيع الأسيران الفاران مناضل يعقوب انفيعات، وأيهم فؤاد كممجي الوصول للمخيم. سنحمي الأسرى بأجسادنا وأطفالنا، وبكل ما نملك”.

ويتوقع أهالي في المخيم أن يقدم جيش الاحتلال على عملية عسكرية في المخيم، بالرغم من أنه لم يعلن ذلك.