عضو في لجنة الأوبئة يخشى زيادة الإصابات بكورونا في الشتاء

عبر عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، الكتور بسام حجاوي، عن “تخوفه” من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالأردن في فصل الشتاء، في وقت تشهد المملكة استقرارا في وضعها الوبائي.

وقال حجاوي لقناة “المملكة”، “إنه في فصل الشتاء تكون التجمعات في أماكن وغرف مغلقة؛ الأمر الذي يزيد من احتمالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، وقد يختلط الأمر بنوع المرض إذا كان فيروس كورونا أو فيروس الإنفلونزا H1N1 ، أو مرض إنفلونزا عادية”، موضحا أن “ارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة هو الحل”.

واضاف: “نحن خائفون بعد فتح المنشآت والمعارض والمؤتمرات، وفصل الشتاء مقبل والجميع يعلم أن كورونا وأمراض الإنفلونزا وأمراض الشتاء جميعها مصدرها الإصابات للجهاز التنفسي” بحسب حجاوي.

وأكد حجاوي، أن “الوضع الوبائي يشهد استقرارا خاصة في الأسابيع الستة الأخيرة، حيث إن نسبة الفحوص الإيجابية لم تتعدَ 4%”.

وأشار إلى أن “جائحة كورونا لم تتحول إلى مرض موسمي بعد، لكن مناعة (الفيروس) بدأت تضعف قليلا”.

وقال ان مراكز البحث العلمي بينت أن متلقي المطعوم لفيروس كورونا بجرعتيه بحاجة إلى جرعة معززة، بعد 6 أشهر من تناول الجرعة الثانية .

وأوضح حجاوي أن اللجنة الوطنية للأوبئة “تدرس الآن إمكانية إعطاء جرعة معززة لكبار السن والكوادر الصحية، كونهم أكثر الفئات المعرضة للخطر”.

ولفت النظر إلى “الحاجة لأخذ مطعوم الإنفلونزا الموسمية جنبا إلى جنب مع مطعوم كورونا، بحيث يقي من الإصابة بفيروس الإنفلونزا H1N1 الذي يضعف جهاز المناعة، وهو بحاجة للوقاية من فيروس كورونا”.

وقال، إن “طفرات فيروس كورونا هي التي أتعبتنا، وتتسببت بتدني مناعة المطعوم بعد 6-8 أشهر”.