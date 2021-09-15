وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 6 وفيات 1116 إصابة كورونا و893 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 787,517
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وزير الصحة ينزع فتيل ازمة بين الحكومة ومجلس النواب بعد حضوره “المتأخر” اجتماعاً مع لجنة الصحة النيابية حول وفاة “لين”
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