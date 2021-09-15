تعيين حاتم عقل مديرا فنيا لفرق الفئات بالنادي الفيصلي

قررت اللجنة المؤقتة في النادي الفيصلي، تعيين نجم الفريق السابق والمدرب الحالي حاتم عقل، مديرا فنيا لفرق الفئات العمرية لكرة القدم.

وشهد مساء أمس مفاوضات بين الطرفين، انتهت بالاتفاق على كامل التفاصيل، بانتظار مباشرة المدرب عمله اعتبارا من الغد.

وأكد عقل في تصريح لوكالة (بترا) اليوم الاربعاء، توصله لاتفاق نهائي مع اللجنة المؤقتة لتولي الإشراف على فرق الفئات العمرية، معتبرا أن مهمته لن تكون سهلة في ظل الاوضاع التي يعيشها النادي حاليا.

واضاف: الفرق العمرية تشكل داعما رئيسيا للفريق الأول، وبالتالي ستشهد المرحلة المقبلة اهتماما أكبر، بحثا عن فرق قوية ومتميزة، قادرة على حصد البطولات، وقادرة كذلك على رفد الفريق الأول بعناصر جيدة خلال السنوات المقبلة.

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