وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 6 وفيات 1116 إصابة كورونا و893 حالة شفاء ليصبح مجمل حالات الشفاء 787,517
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جرينتش+2 07:28
اذعان.. إسرائيل تبدي استعدادها لتقبل اتفاق نووي جديد مع إيران، وتحاول حفظ ماء وجهها عبر التلويح بعمل عسكري
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