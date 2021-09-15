أجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق ومائلة للبرودة ليلًا حتى السبت

تكون الأجواء اليوم الأربعاء، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة ضعيفة في ساعات المساء لهطول أمطار خفيفة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تميل الأجواء للبرودة قليلاً ليلًا فوق المرتفعات الجبلية العالية، بينما تكون معتدلة الحرارة في باقي مناطق المملكة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتحذر الأرصاد الجوية، من خطر تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية في ساعات الصباح الباكر، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في حال هطول الأمطار في شمال المملكة.

ويطرأ يوم غدٍ الخميس، انخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في أجزاء من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

وتكون الأجواء الجمعة، معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم متفرقة على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويطرأ السبت ارتفاع قليل على الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 29 – 18 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 26 – 14، وفي مرتفعات الشراة 25 – 12، وفي مناطق البادية 33 – 17، وفي مناطق السهول 29 – 18، وفي الاغوار الشمالية 36 – 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 – 25، وفي البحر الميت 37 – 24، وفي خليج العقبة 38 – 25 درجة مئوية.

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