القيادة الروسية تتمسك، إلى جانب دمشق، بتحرير محافظة ادلب من مسلحي جبهة النصرة، واستكمال تحرير منطقة درعا
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وزارة الصحة تتعهد بكشف ملابسات وفاة الطفلة لين بمستشفى البشير
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