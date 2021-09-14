وزارة الصحة تتعهد بكشف ملابسات وفاة الطفلة لين بمستشفى البشير

أصدرت وزارة الصحة بيانا اليوم الثلاثاء، أعربت فيه عن حزنها الشديد على وفاة الطفلة لين، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى في الخامس من الشهر الحالي في مستشفى البشير، معربة عن أحر مشاعر العزاء والمواساة إلى ذويها على هذا المصاب الجلل.

وقالت الوزارة في بيانها، انها قررت إجراء تحقيق حول حادثة الوفاة من قبل فريق طبي وإداري وقانوني مؤلف من وزارة الصحة والجامعة الهاشمية، بشكل منفصل عن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها يوم أمس الاثنين من قبل ادارة مستشفيات البشير.

وأوضحت أن فريق التحقيق باشر صباح اليوم بإجراء التحقيقات اللازمة في مستشفى البشير للوقوف على الملابسات والمجريات الكاملة التي رافقت حادثة الوفاة.

واضافت ان فريق التحقيق سيصدر تقريره خلال 24 ساعة، وسيتم على ضوء نتائجه محاسبة من يثبت تقصيره، وبما ينسجم مع أحكام التشريعات النافذة.

وأشار البيان إلى أنه تم إرسال فريق عمل متخصص من الوزارة إلى مستشفيات البشير صباح اليوم، ليكون متواجدا هناك طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة لمراقبة سير العمليات والاجراءات اليومية في المستشفى وحتى إشعار آخر.