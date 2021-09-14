رخّص مركبتك وانت بداخلها.. خدمة متطورة تقدمها مديرية الترخيص

افتتح مساعد مدير الأمن العام للقضائية، العميد محمد طبيشات، مندوبا عن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، في قسم ترخيص شمال عمان، اليوم الثلاثاء، محطة الترخيص من مركبتك (Drive Thru)، والتي تمكن المواطنين من إتمام معاملات تجديد رخص اقتناء المركبات، عبر مسارب خاصة ومن دون النزول من المركبة.

وأكد العميد طبيشات أن افتتاح هذه المسارات، يشكل أحد المشاريع الهادفة التي أطلقتها مديرية الأمن العام هذا العام؛ لتطوير مناحي الخدمات الأمنية كافة، وذلك حرصا منها على رفع مستوى الخدمة، وتحسين الأداء والتخفيف على المواطنين، حيث تعد جزءاً مهما من استراتيجية الأمن العام في التطوير والتحديث.

وأشار إلى أن إدارة ترخيص السواقين والمركبات من الإدارات الخدمية المهمة في مديرية الأمن العام، التي تقدم خدماتها من خلال أقسامها المنتشرة في محافظات المملكة كافة، حيث شكل استحداث هذه الخدمة بتوجيهات من مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، خطوة جديدة من الإنجازات لخدمة المواطنين.

يذكر أن مديرية الأمن العام تعمل على توسيع نطاق وتحسين هذه الخدمة، ونقلها إلى باقي أقسام الترخيص في المملكة، بما يسهل على المواطنين ويخفف عنهم ويختصر عليهم الوقت والجهد.

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