جرح مطلوب في تبادل لإطلاق النار عند محاولة القبض عليه

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحد المطلوبين بقضايا التهريب، والاتجار بالمخدرات بعد قيامه بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية عند محاولة القبض عليه.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قوة أمنية تعاملت مع احد المطلوبين والمسجل بحقه 25 طلباً أمنياً، 20 منها بقضايا الاتجار وتهريب المواد المخدرة، بعد تحديد مكان تواجده في احدى مناطق البادية الوسطى.

وأوضح البيان: عند وصول القوة الأمنية لمكان تواجد المطلوب، قام فور مشاهدته للقوة بإطلاق عيارات نارية باتجاهها، الأمر الذي اضطر القوة للتعامل معه، وفقا للأصول المتبعة وتحذيره لتسليم نفسه، إلا أنه رفض وواصل إطلاق النار، حيث طبقت القوة الأمنية قواعد الاشتباك وجرت السيطرة عليه وتبين تعرضه للإصابة، وجرى إسعافه من قبل القوة الأمنية على الفور للمستشفى لتلقي العلاج.

وأكد أن الشخص المطلوب قام، وقبل شهر تقريبا وعند محاولة إلقاء القبض عليه، بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة الأمنية ولم يجر في حينه إلقاء القبض عليه.

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